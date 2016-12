Bohren und der Club of Gore im Nochtspeicher Hamburg

Irgendwo nahe der Bühne brüllt jemand zum achten Mal »Dooom!« durch den Nochtspeicher am Hamburger Hafen und die inzwischen vertraute Stimme überschlägt sich ein wenig. Er macht das nach jedem Stück, so wie es auf fast jedem Konzert dieser Band irgendjemand tut. Verständlich ist das irgendwie: Diese Schreihälse sind nicht die einzigen, die sich angesichts der sonderbaren Musikanten auf der Bühne selbst aktiv im Popspektakel verorten müssen. Und es ist auch nicht erst ihre Idee gewesen, die langsamen, düsteren Sounds auf biographische Wurzeln im Metal zurück zu definieren – sie machen das einfach nur am lautesten und penetrantesten. Sehen kann man die Schreier übrigens nie, denn Bohren und der Club of Gore spielen grundsätzlich im Dunkeln.

Noch am Nachmittag kamen über Last.fm und Facebook stündlich verzweifeltere Nachrichten von Menschen auf der Suche nach Tickets. Bohren sind ausverkauft, die letzte Tour schon eine Weile her und die nächste wird auch wohl auch wieder auf sich warten lassen. Es ist zwar gerade ein neues Album erschienen, aber daran wird es nicht gelegen haben: »Piano Nights« klingt so sehr nach seinen Vorgängern, dass mit einigem Recht auf anerkennendes Nicken der Umstehenden hoffen darf, wer heute Abend neu von alt zu unterscheiden weiß.

Einige sind heute offenbar zum ersten Mal dabei. Sie stehen in Grüppchen herum und finden nicht ganz zu Unrecht, dass der Nochtspeicher auch hätte bestuhlt werden können. Ganz hinten sitzen ein paar Kiddies auf dem Boden und verlagern ihre Aufmerksamkeit nach der ersten halben Stunde doch wieder auf Facebook. Sie sehen lustig aus, so blau angestrahlt aus ihren Telefonen. Andere drumherum sind genervt vom Licht und nörgeln. Die waren eh schon etwas schlecht gelaunt, weil sie hier heute Abend nicht unter sich geblieben sind, weil jemand vorne uncool über die Nebelmaschine geklagt hat, weil so komische Leute da sind und weil das alles offenbar nicht ernst genug genommen wird.

Am allerwenigsten tut das übrigens die Band, die sich als eine »der zahllosen Spaßkapellen aus NRW« vorstellt und sonderbare Erklärungen ihrer Stücke zum Besten gibt. So soll eines von jemandem handeln, der es satt ist, täglich mit einer Autoantenne geschlagen zu werden und seinen Peiniger auffordert, zur Hölle zu fahren. Oder so ähnlich.

Und die Musik? Düstere Bässe, lange, ruhige Töne – drüber das Saxophon. Klingt wie ein kleines verrauchtes Café in einer verwinkelten Seitengasse der Hölle. Wer solche Konzerte besucht, schreibt irgendwann auch Sätze wie diesen, ohne sich dafür zu schämen. Bohren und der Club of Gore passen nicht so richtig rein: Für den Jazz zu ungehobelt, zu sehr auf den Effekt hinspielend – irgendwo auch zu kitschig. Und die Raubeinigen, die gerade darauf abfahren, die müssen sich selber mitbringen, was die Band ihnen nicht gibt: Das Metalding. Zwinkernde Andeutungen, die Band solle »jetzt mal was von früher spielen«, um wenauchimmer zu schocken. Entweder das, oder eben »Dooom!« zwischen die Songs gebrüllt und mit stimmgewaltiger Pissspur das subkulturelle Revier markiert.

Aber irgendwie gehört es wohl dazu und ein bisschen geil ist es ja auch, hinterher mit diesem Düsterquatsch im Kopf durchs Hafenpanorama zu stapfen. Auf der Autobahn dann, irgendwo zwischen Harburg und Klein Meckelsen, zieht echter Nebel auf. Macht auch schwermütig, stinkt aber weniger als das Zeug im Hafen.