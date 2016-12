Vers‑ und Kaderschmiede »In Würde scheitern«

Nach den »Untüchtigen« im »Künstlerpech« ein neuer Anlauf mit annähernd gleicher Besetzung und annähernd gleichem Thema im Hamburger Polittbüro. Veith fand’s gut.

Improvisieren bedeutet in der Regel: Zähneputzen vergessen und deshalb schlechten Gewissens ein Kaugummi kauen. Oder: mit schmierigem Recyclingpapier die Brillengläser abwischen und anschließend durch eine Welt voller Schleier laufen. Die Improvisationslösung ist aus der Not geboren – und man sieht es ihr meist auch an. In seltenen Fällen jedoch bedeutet Improvisieren ganz spontan etwas Wunderbares zu tun, an dem sich auch andere Menschen erfreuen. Wie das geht, das demonstrierten unter dem – in dieser Hinsicht unpassenden – Titel »In Würde scheitern« Fabian Hinrichs, Pheline Roggan, Anja Herden, Denis Moschitto, Fahri Yarim und Thomas Ebermann am Montag, den 28.02. im Polittbüro. Drei Kurzgeschichten wurden an diesem Abend schauspielernd gelesen, zwei von Richard Yates, eine von Gert Hofmann.

Auf der Bühne stehen ein paar Requisiten, die wenigen Kostüme verdienen ihren Namen nicht und die Szenenwechsel werden durch holprige Umbaupausen vor Publikum eingeleitet. Besonders Ebermann sticht bei einer dieser Umbaupausen hervor, als er recht lange ein mit Stoff bespanntes Metallgestell bearbeitet, ohne dass sich der benötigte Liegestuhl formt. Die anschließende Einwicklung Fabian Hinrichs in einen weißen Krankenhauskittel dauert ebenso lange, worauf der nun unten am Bühnenrand brummelnde Ebermann fragt, ob »zehn Minuten mehr Probe« vielleicht doch ganz gut gewesen wären. Wären sie nicht! Es war ein großartiger Abend.

Insbesondere das letzte Stück bringt zum Ausdruck, was hier so famos zusammenkam. Es handelt sich um die »Unterhaltung, an Bord der Titanic, aus Anlass ihres Untergangs, zwischen John Jacob Astor und seinem Friseur« von Gert Hofmann. Der Glaube des schwerreichen Unternehmers Astor an die Unsinkbarkeit des gigantischen Schiffes ist seinerseits dermaßen unsinkbar, dass sogar eine beträchtliche Seitenlage und überflutete Säle ihn nicht davon abbringen können. Als nachts um zwei das Schiff schon völlig aus der Form gebrochen ist, beginnen sich aber doch langsam leise Zweifel in ihm aufzutun. Er beschließt, in wohltuende Routinen zu fliehen. Eine Rasur! War es nicht sein seit 21 Jahren ihm treu dienender, so unterhaltsam plappernder Friseur, der ihm stets alle Sorgen vertrieben hatte? Astor watet durch die nassen Flure, um den Frisierraum zu betreten, in dem sein Barbier gerade dabei ist, transportable Wertgegenstände einzustecken und seine Flucht vom sinkenden Schiff vorzubereiten. »Eine Rasur? Jetzt?!« Das Herrschaftsverhältnis zwischen den beiden überdauert auch diese Situation, die Rasur findet statt. Nur unterhaltsam zu plaudern vermag sein Friseur nicht mehr so recht. In Verlegenheit freundlich, aufgeregt, aber servil, bemüht er sich, seine Dienste zu verrichten, während sich um ihn herum alle Schränke entleeren und das Interieur bereits unter Wasser steht. Mit sanfter Gewalt gegenüber der Realität und den Bedürfnissen seines Angestellten versucht hingegen Astor, eine nette Unterhaltung aufrechtzuerhalten, die trotz der Katastrophe so wie immer ablaufen soll.

Es ist wundervoll anzusehen, wie Denis Moschitto und Fahri Yardim diese surreal-komische, zugleich traurige Situation durchspielen und dabei Probleme mit den Mikrophonen sowie den Kostümen bruchlos in die Szene einbauen. Doch auch die beiden anderen Stücke gewannen gerade dadurch, dass Scheiternde (die verlorenen Kranken einer Tuberkulose-Station und der lausige Journalist des »Arbeiterführers«) durch Improvisationstheater auf die Bühne gebracht wurden.