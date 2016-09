Feine Sahne Fischfilet: »Es muss manchmal einfach direkt und in die Fresse sein«

Sascha Lange unterhielt sich mit Christoph von Feine Sahne Fischfilet unter anderem über den Sound der neuen Platte und über die ostzonale Provinz.

Beatpunk Webzine (Sascha Lange): Mecklenburg-Vorpommern hat in den letzten Jahren drei mittlerweile bundesweit bekannt gewordene Künstler/Bands hervorgebracht: Marteria, Jennifer Rostock und euch. Eine zugegeben etwas klischeehafte Frage: Wie erklärt ihr euch euren Erfolg? Denn musikalisch beschreitet ihr keinesfalls neue oder gar ungewöhnliche Pfade, gleichwohl werdet ihr überall in den Musikmedien hochgejubelt, das Publikum strömt immer zahlreicher zu eueren Konzerten. Seid ihr das, was Quetschenpaua oder Chumbawamba in den 1990ern war: politische Musik mit komischen Instrumenten, quasi Exoten?

Feine Sahne Fischfilet (Christoph): Das 2012 erschienene Album »Scheitern & Verstehen« ist mit unserem Song »Komplett im Arsch« ziemlich nach vorn gegangen. Direkt in der Promophase für das Album hatte uns der Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern in seinem Bericht erwähnt. Das war natürlich ein perfekter Zeitpunkt. Wir gingen damit an die Öffentlichkeit, nahmen die ganze Geschichte zusätzlich mit Humor und stellten die Notwendigkeit solch einer rechtskonservativen Behörde öffentlich in Frage. Durch das alles bekamen wir viel Aufmerksamkeit und konnten somit einer großen Zuhörerschaft unsere Musik präsentieren. Durch mitreißende Konzerte und viel politisches Engagement konnten wir Ausrufezeichen setzen. Da wir zusätzlich noch ein ziemlich verrückter und charismatischer Haufen sind, der gerne zusammen Musik macht, kreativ ist und ehrgeizig an sich arbeitet, ist das alles dann so gekommen wie es gerade ist.

Nun sind wir gerade mit unserem aktuellen Album »Bleiben oder Gehen« auf Tour und es könnte nicht besser laufen. Es ist eine sehr tolle Zeit gerade. Ich denke schon, dass wir eine wichtige linkspolitische Band geworden sind für viele Leute, aber ich würde uns nicht als Exoten bezeichnen. Vielleicht sind wir es für viele Menschen, weil wir doch ordentlich einen an der Klatsche haben, aber das bewegt sich alles im sympathischen und ehrlich aufrichtigem Rahmen.

Der Titelsong eueres neuen Albums »Bleiben oder Gehen« spricht vielen jungen subkulturell orientierten Menschen aus der Seele, die jenseits der großen Metropolen aufwachsen. Im Gegensatz zu den bereits genannten Marteria und Jennifer Rostock seid ihr nicht nach Berlin gezogen, um euere Bandkarriere voranzutreiben, sondern bleibt in der mecklenburgischen Provinz. Warum?

Um das mal gleich klar zu stellen: In Mecklenburg-Vorpommern gibt es kaum Perspektive für junge Menschen. Du hast hier oft keine rosigen Aussichten auf eine gute Zukunft. Jobs sind rar gesät und das kulturelle Angebot ist sogar in größeren Städten wie Rostock, Greifswald oder Stralsund begrenzt. Es ist vollkommen verständlich für mich, dass viele Leute weg gehen. Vielleicht mach ich das auch noch irgendwann, wenn mir mal die Decke hier auf den Kopf fällt. Das Leben braucht Veränderung und eine Entwicklung. Hauptsache ist doch, dass die Leute glücklich werden und ihr Leben bereichern. Das ist was sehr schönes und deswegen freue ich mich auch für Leute die wegziehen, um neue Wege zu gehen. Ich sehe daran gar kein Problem. Die können doch nichts dafür, dass die Gesellschaft und ihre Städte hier so trostlos sind.

Auf der anderen Seite hat es auch seinen Reiz hier zu bleiben. Du musst zwar vieles selber machen, aber wenn du etwas aufziehst, dann wirkt es auch effektiv. Hingegen in Großstädten viel auch untergehen kann. Hier gehst du auf jeden Fall nicht unter. Hier wirst du gesehen, wenn du was reißt. Gibt ja auch sonst nicht anderes. Zusätzlich gibt es aber auch hier alternatives Leben und linke Subkulturen in den Städten, die wir mit gestalten und erhalten wollen. Durch Universitäten in den Städten kommt auch immer wieder neuer Schwung rein und die Szene bleibt nie stehen. Wir leben schon echt gut hier. Natürlich stößt manchmal an seine Grenzen, aber es gibt hier auch viel Tolles zu erleben. Zudem gibt’s hier Strände und eine schöne Natur. Dieses bevölkerungsschwache Bundesland hat eine Weite die widerlich nervig sein kann, aber auch echt anziehend wirkt. Und ehy: Die Nazis und ihre Strukturen sind auch hier. Die gilt es zu bekämpfen. Langeweile haben wir hier definitiv nicht. Positiv und negativ betrachtet.

Die anstehende Tour 2015 zur neuen Platte ist eine reine Wochenendtour, mutmaßlich, weil ihr unter der Woche arbeiten gehen müsst, um euch den Freiraum/Luxus einer Band leisten zu können. Auf der anderen Seite macht ihr seit vielen Jahren zusammen Musik und das zunehmend erfolgreicher. Ein reines Hobby ist das doch eher nicht. Was sind die Gründe dafür, dass ihr von der Musik allein immer noch nicht leben könnt oder wollt?

Feine Sahne Fischfilet ist für jeden von uns natürlich mehr als ein Hobby. Wir lieben das was wir machen, aber es ist trotzdem auch harte Arbeit. Dennoch muss jeder von uns gucken wie er seine Miete bezahlt und sein Leben finanziert. Das kann die Band nicht voll tragen. Die Bandmitglieder gehen arbeiten und/oder studieren unter der Woche. Ganz normale Geschichte. Deswegen auch die Wochenendtour. Vollkommen richtig. Man hat so viele Ausgaben als Band. Es stehen immer wieder viele Produktionen an, die bezahlt werden müssen. Wir wollen halt immer produktiv bleiben und neue Ideen gut und smart umsetzen. Das kostet halt auch Geld. Zudem spenden wir immer wieder Gelder für politische Projekte, wie momentan z.B. für das kurdische Gebiet Rojava, welches verteidigt werden muss gegen den IS. Rojava ist zudem ein sehr wichtiges Gebiet im Nahen Osten, da es sich gemeinschaftlich, basisdemokratisch und antipatriarchal organisiert. Das ist Wahnsinn was dort gerade abgeht. Das finden wir immens wichtig und ist eine Selbstverständlichkeit bei uns. Außerdem ist dieser ganze Musikbusinesszirkus ein richtig widerlicher Haufen. Musik ist so eine tolle Sache, aber dieses finanzielle kapitalistische Haifischbecken um die ganzen fetten Plattenfirmen etc. machen das alles zu einer relativ hässlichen Angelegenheit. Es verdienen vor allem erst mal andere mit der Musik der Bands und Künstler. Mit Audiolith haben wir glücklicherweise ein Indie-Label bei uns, das alles noch etwas entspannter gestalten kann, als die krassen Major-Größen. Tja, der Kapitalismus ist halt allgegenwärtig und schafft es immer wieder die schönsten Dinge des Lebens so in den Dreck zu ziehen. Man muss leider genau gucken wo man bleibt. Wir sind dem alle ausgesetzt. Natürlich wäre es schön, wenn wir unsere Leidenschaft zum richtigen Beruf machen könnten, mit dem wir alles Private abdecken könnten, aber das ist momentan nicht der Fall. Manchmal wird das gerade zeitlich problematisch, aber wir sind da Lebenskünstler. Wir finden immer einen Weg, dass alle glücklich sind und alles unter einen Hut kriegen. Man muss halt Prioritäten so setzen, dass die Band unter keinen Umständen leidet.

Eure Platte klingt vor allem durch die Trompeten stellenweise regelrecht fröhlich, auch wenn zeitgleich im Text Wut oder Schmerz behandelt werden. Der Sound auf dem Album ist durchgängig direkt und schnörkellos, oftmals geradezu trocken im Sinne von pur. Hörbare Effekte auf Drumset oder der Gitarre sucht man vergebens, vom fetten Verzerrer mal abgesehen. Warum diese Direktheit des Sounds?

Wir haben diesen Sound ganz bewusst gewählt. Wir haben uns mehrere Wochen mit unserem Produzenten Torsten Otto und unserem Engineerer Daniel Scheer ins Clouds Hill Studio in Hamburg eingeschlossen. Ich persönlich bin da auch kaum noch raus gegangen für die Wochen. Nur im Notfall. Das Studio ist ein Traum für jeden Musiker. Der Vintagehimmel schlechthin. Wir hatten in dem Studio alle Möglichkeiten der Welt, um ein richtig weichgespültes Profipopalbum abzuliefern. Aber genau das Gegenteil ermöglicht das Studio halt auch. Du kannst alles machen. Wir wollten einen ehrlichen, direkt aggressiven und muffigen Sound. Ich liebe diese Sounds. Das macht das Hörgefühl so lebendig. Deshalb haben wir das ganze Ding ja auch live eingespielt und grundlegende geile Sounds für jedes Lied gesucht, die im Nachhinein kaum verändert wurden. Nebengeräusche und Hintergrundgeräusche wurden oft bewusst bestehen gelassen. Der aufmerksame Hörer erkennt das bei vielen Liedern. Ich habe zum Beispiel eine Grundgitarre für fast alle Lieder mit einem Grundampsystem eingespielt. Einem Fender Bassman Silverface Amp an einer 2x12er Fender Super Sonic Box mit V30 Speakern. Parallel habe ich das über einen kleine Fender Silverface Vibro Champ geschickt. 1. ist es das Set, mit dem ich auch live spiele. 2. liebe ich die Kombination und den Sound. 3. will ich auf Platte genauso klingen wie auf der Bühne. Zusätzlich habe ich noch einen Spring Reverb vorgeschaltet und wahlweise den OCD Fulltone Overdrive oder einen alten amerikanischen Big Muff. So entstand der Grundsound. Bei den anderen aus der Band sieht das ähnlich aus. Bei den Gitarren habe ich etwas variiert, aber immer zwischen drei Modellen gewählt. Ich habe bei Overdubs dann auch mal zu anderen Amps wie dem Fender Showman, dem Laney Klipp und natürlich zum Fender Twin Reverb (Clean!) gegriffen. Logischerweise haben wir auch vieles anderes ausprobiert und einfließen lassen, aber das Grundgerüst sollte roh und direkt sein. Ich bin so froh über den Sound. Genau so wollte ich klingen und genau das ist momentan auch unser Sound. Natürlich kann es sein, dass wir bei der nächsten Platte komplett anders klingen. Wir setzen uns dahingehend keine Grenzen. Aber momentan ist es genau das, wie es klingt auf »Bleiben oder Gehen«.

Ihr hab seit jeher einen starken Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern und vor allem zur Ostsee, nicht nur in euerem Bandlogo, sondern auch in den Videos und Texten. Begriffe wie »Heimatverbundenheit« oder »Lokalpatriotismus« fallen im öffentlichen Bewusstsein im Zusammenhang mit Musik hingegen eher mit Künstlern wie Hansi Hinterseer oder Santiano. Auf der anderen Seite steht die weit verbreitete Parole »Links ist da wo keine Heimat ist« und in Schwerin sitzt die NPD mit im Landtag. Wie geht ihr als Band mit euerer Verbundenheit zu Mecklenburg um?

Ich hatte die Antwort schon mal ähnlich, in ein paar Fragen vorher, formuliert. Selbstverständlich scheiße ich auf diesen herkömmlichen Heimatbegriff, wie man ihn überall in der Gesellschaft findet. Den finde ich grauenvoll. Wenn man ihn so deutet, dann will ich auf jeden Fall heimatlos sein. Tradition und Patriotismus sind rückwärtsgewandte Dinge. Die machen das Leben zu einem alten miefenden Scheißhaufen. Für mich ist eher eine Verbundenheit und Geborgenheit, die daher rührt, dass man hier aufgewachsen ist, viele Erinnerung und Erfahrungen hier gesammelt hat und das die Familie hier lebt und man hier Freunde hat. Es ist halt eine vertraute Gegend, die ich mal sehr gern habe, aber oft auch verabscheue. Ich liebe es, mich hier mal zu verpissen und Ruhe zu haben von dieser Trostlosigkeit die man hier an vielen Orten spürt. Es gut, sein gemachtes Nest früher oder später zu verlassen. Ich will die Welt sehen und eine persönliche Weiterentwicklung nicht blockieren. Die braucht jeder Mensch. Sonst geht man irgendwann ein und bleibt stehen. Das wäre Horror. Aber an die schönen vertrauten Orte komme ich gerne wieder. Ich lebe hier gerne. Es gibt genug schöne Dinge für die es sich lohnt zu bleiben und zu kämpfen. Zudem ist es auch wichtig das Leute hier bleiben und sich den Nazis in den Weg stellen. Aber wenn Leute endgültig der Gegend ihren Rücken zukehren, dann ist das vollkommen verständlich und okay. Ewig bleibe ich hier auch nicht, aber ich werde immer wieder kommen.

In den letzten Jahren gab es nur sehr wenige bundesweit bekannte Bands aus dem Punkspektrum bzw. dem linken Popspektrum, die explizit politische Texte gebracht haben. Stellenweise hatte man den Eindruck, dass es vielen schon fast peinlich war, das Klischee einer politischen Band mit entsprechenden Texten zu bedienen. Auf der anderen Seite seht ihr euch als explizit antifaschistische Band. Gibt es wieder ein stärkeres Interesse an politischen Aussagen auch unter Musikkonsumenten?

Viele Bands verpacken politische Statements in ihren Songs. Oft sehr lyrisch und verdeckt, aber das macht ja auch den Reiz aus. Kunst ist kein Plakat. Aber Kunst ist immer politisch, deswegen eignen sich auch manchmal plakative Inhalte sehr auf Dinge aufmerksam zu machen. Das ist verdammt wichtig. Es muss manchmal einfach direkt und in die Fresse sein. Gerade seitdem diese PEGIDA-Scheiße hochgekommen ist, sind für viele Menschen antirassistische Aussagen in der Musik sehr wichtig. Für Musiker und für die Zuhörerschaft. Musik ist auch ein Sprachrohr, wodurch man viel bewegen kann und rechte Inhalte brechen kann. Politische Inhalte sind für eine Vielzahl von Menschen sehr wichtig, aber es gibt immer noch eine übergroße graue Masse die auf alles scheißt und zu Freiwild abrockt. Das ist halt Deutschland.

Ihr seit in den letzten Jahren viel getourt und habt v.a. 2014 auch auf großen Festivals gespielt. Wie gehen dort Publikum und andere Bands mit euch um, die ihr ein explizit politisches Statement von der Bühne verbreitet, anstatt einfach nur zu unterhalten?

Überwiegend positiv. Es gibt wirklich viele Menschen die das sehr gut finden. Auch unter den Bands läuft das ganz gut ab. Dennoch denke ich, dass es sehr wohl Besucher auf Festivals gibt die abkotzen über uns. Bestimmt auch ein paar Bands. Diese Veranstaltungen sind so groß, da kriegt man nicht alles mit. Zudem wollen wir halt auch anecken und Missstände anprangern. Natürlich fühlen sich da Leute ans Bein gepisst. Aber das ist auch gut so. In unseren Freiräumen bin ich gerne Hippie, aber in der Realität, zu denen auch große kommerzielle Festivals gehören, sollte man anders agieren. Dennoch ist es sehr schön, wie viele Leute mit uns zusammen feiern auf den großen Festivals. Das freut uns sehr. Wir sind sehr dankbar dafür. Wir stechen halt etwas raus aus dieser ganzen Famebandscheiße. Es mögen wahrscheinlich viele Leute, dass wir einfach so sind wie wir sind. Sympatisch hanseatisch…hahahaha. Kleiner Witz am Rande.

Neben euerem Label Audiolith aus Hamburg macht seit Jahren eine staatliche Institution aus Schwerin für euch massiv und sogar kostenlos Werbung: Der Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern. In seinem Bericht aus dem Jahr 2012 bezeichnet er euch als »politischen Zusammenhang«. Versteht ihr euch auch als solcher und schafft ihr es, in Bandfragen Konsensentscheidungen herbeizuführen?

Selbstverständlich verstehen wir uns als politischen Zusammenhang. Die politischen Inhalte sind sehr wichtig für uns. Viele von uns sind politisch aktiv und wir versuchen auch als Band politisch wirksam zu sein. Ohne das Politische wären wir nicht Feine Sahne Fischfilet.

Natürlich versuchen wir im Konsens Entscheidungen zu treffen. Bei sechs sehr eigenwilligen und selbstbewussten Menschen kann das manchmal aber auch schwierig werden. Wir geben uns immer viel Mühe, dass jeder mit den Entscheidungen leben kann und zufrieden ist. In einem Zusammenschluss sind halt auch immer Kompromisse wichtig. Wenn jeder die eingeht, dann klappt das auch alles. Aber selbstverständlich scheitern wir auch hin und wieder an unseren Idealen. Das macht es aber auch immer wieder so interessant.

Wie erklärt ihr euch, dass der Verfassungsschutz unter Federführung aus Brandenburg sich seit einiger Zeit um »linke Hassmusik« kümmert, zu der der VS ja auch bekanntermaßen euch zählt. Warum passiert das jetzt, während sich zu den Hochzeiten des Deutschpunk in den 1980er Jahren der VS in Westdeutschland wenig darum scherte, trotz noch eindeutigerer Aufrufe zur Gewalt in den Texten, z.B. von Slime oder Hass?

Der Verfassungsschutz steht seit seiner Gründung im Jahr 1950 in einer rechten und konservativen Tradition. Die stolzen deutschen Mitarbeiter des VS finden linke Bewegungen und außerparlamentarische Strömungen besonders scheiße. Ich dachte immer, dass auch Alben von Slime auf dem Index standen und das diese vom VS beobachtet und kriminalisiert wurden. Naja, wie auch immer. In den 1980er Jahren wurde das Vorgehen vielleicht nicht so bekannt, da die Medien davon nicht berichtet haben und es das Internet nicht gab. Zudem hatten sie vielleicht andere Anweisungen und mussten sich auch eher auf die große Vielzahl von militanten Aktivitäten und Bewegungen von damals konzentrieren. Die hatten, glaube ich, nicht so viel Zeit sich um die »linken Hassbands« zu kümmern. Über die Jahrzehnte wurde der Überwachungsapparat größer und Behörden wie der VS arbeiteten intensiver, moderner und professioneller. Nach und nach konnte durch die erfolgreiche harte Repression die Masse an militanten Bewegungen und Gruppen eingedämmt werden. Die linken Bewegungen wurden schwächer und kleiner. Der Überwachungsstaat wurde aber immer größer. Dennoch scheint es so, als wenn dort viel unfähige Leute beim VS arbeiten. Viele Antifagruppen können viel besser Auskunft über Nazistrukturen geben, als es der VS macht. Nur mal so am Rande.

Irgendwann hat sich irgendein VS-Depp wahrscheinlich gedacht, dass er sich auf linke Bands konzentrieren müsste, weil er sonst richtig Langeweile kriegt. Die ganzen antisemitischen Nazibands fand er wahrscheinlich eher harmlos. So könnte es angefangen haben. Jedenfalls interessieren sie sich ja seit ein paar Jahren brennend für unsere gute »linke Hassmusik«. Jetzt mal ganz ehrlich: Diese Behörde hat richtig Scheiße gebaut. Die haben Nazistrukturen mit aufgebaut und wussten von der Existenz des NSU. Dieser VS ist einfach nur widerlich und gefährlich.

Auf euerer aktuellen Tour spielt ihr in Leipzig in einer netten, kommerziellen aber auch gerade sehr »hippen« und vom Publikum und Betreibern her völlig unpolitischen Location, dem Täubchenthal und nicht im Conne Island, einem politischen Laden im Stadtteil Connewitz, der sich explizit als linkes, antifaschistisches Projekt versteht. In Berlin hingegen fiel die Wahl genau auf dieses Spektrum, nämlich dem SO36 in Kreuzberg. Wie wählt ihr euere Auftrittsorte aus bzw. wie wichtig sind euch die Läden, in denen ihr spielt?

Am liebsten spielen wir natürlich in unseren Freiräumen. In den AZ’s und alternativen Häusern und Projekten. Manchmal klappt das auch noch alles so. In Bern spielen wir z.B. im »Rössli«, der Kneipe des besetzten Hauses »Reitschule«. Das wird eng und dreckig. Richtig geil! Die Locations in denen wir spielen sind uns also sehr sehr wichtig. Selbstverständlich.

Seitdem aber so viele Leute auf unsere Konzerte kommen wollen und alles etwas größer wird, muss man in größere Läden gehen, damit alle was davon haben und man seine Show gut umsetzen kann. Wenn man in größere Läden geht, wird es oft auch kommerzieller. Da können wir leider nichts dran ändern. Wir achten aber darauf, dass die Läden an sich cool sind, nettes Personal und Türsteher haben und allgemein ein schönes und entspanntes Klima herrscht. Zudem spielen wir nur in Locations, die keine rechten Bands bei sich spielen lassen. Ein gewisser Anspruch ist uns also natürlich sehr wichtig und wir suchen uns schon die coolsten Läden raus, die ein Konzert ermöglichen. Mit dem SO36 haben wir natürlich da großes Glück. Das ist ein so toller Laden. Ein Freiraum. Wir lieben das SO! So etwas wie das SO36 gibt’s aber leider nicht in jeder Stadt.

In Leipzig war das eine belanglose persönliche Sache. Unser liebenswerter Booker macht seit Jahren Konzerte im Täubchenthal. Das ist sehr nett dort! Die Leute sind super und die Location ist top. Er wollte das Konzert gerne dort machen und wir fanden das super. Natürlich ist das leider nicht das Zoro, aber die Location an sich ist gut und die Umstände passen. Das letzte Mal als wir in Leipzig ein Clubkonzert spielten waren wir im Zoro. Das war ein klasse Abend, aber das Haus platzte aus allen Nähten und viele Leute kamen nicht mehr rein. Jetzt ist es auch wieder ausverkauft, aber es passen von Beginn an mehr Leute rein und die Umstände für ein Konzert sind für alle Menschen angenehmer und besser.

Mit der neuen Platte, die zu recht hochgelobt in aller Munde ist, plus Tour und anstehenden Festival-Konzerten wird 2015 definitiv euer Jahr werden, was euch auch nur zu wünschen ist. Wie wird es weitergehen mit dem Feine Sahne-Mix aus Musik, Politik und Party aus Mecklenburg?

Ja, das Jahr ist bis jetzt schon echt krass toll. Das hätten wir alle nicht so erwartet und wir freuen uns schon sehr auf die weitere Zeit des Jahres. Wir nehmen uns natürlich immer viel vor und haben auch jetzt schon ein paar Pläne für das Jahr 2016. Wir werden auf jeden Fall weiter touren, unsere Ideen versuchen zu verwirklichen und uns im Proberaum unsere neuen kreativen Ergüsse um die Ohren schleudern. Was man halt so macht als Band. Wir sind motiviert und haben riesig Spaß daran Musik zu machen. Das alles werden wir wahrscheinlich auch im Jahr 2016 durchziehen. Wir wissen das alles sehr zu schätzen.