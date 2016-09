Vor 1994 – Aufsteig und Fall der Apartheid

Eine internationale Wanderausstellung nimmt im Jubiläumsjahr der ersten freien und gleichen Wahlen in Südafrika zum Anlass, auf den Aufstieg und Fall der Apartheid, des Systems rassistisch fundierter und legitimierter Ausbeutung und Unterdrückung in seiner bildlichen Dimension zurückzublicken. Der dazugehörige Katalog wird hier besprochen. Eine Auswahl der Bilder findet sich exklusiv für Beatpunk hier. Eine redaktionell verhunzte Version dieser Rezension erschien erstmals in der Dezember/Januar-Ausgabe des Transmitters, dem Magazin des Hamburger Freien Sender Kombinats

»Rise and Fall of Apartheid« nimmt sich den fast fünfzig Jahren an, in denen an der Südspitze des afrikanischen Kontinents von 1948 an ein pseudo-demokratisches Regime durch eine rassistische Rhetorik und kraft diskriminierender und exkludierender Gesetze die politische und ökonomische Vormacht einer weißen Minderheit sicherte. Der Begriff »Apartheid« bezeichnete die systematische ideologisch flankierte Entrechtung und Ausschließung nicht-weißer Südafrikaner aus Staat, Politik, Gesellschaft und Ökonomie. Einbezogen waren sie als unterworfene, kolonisierte Männer und Frauen, auf deren billiger Arbeitskraft der Reichtum der weißen Minderheit und ihr Lebenskomfort beruhte.

Das ist – kurz umrissen – der Kontext, in den »Rise and Fall of Apartheid« von den Herausgebern angesiedelt wurde. Die neun großen Essays, die die Bildauswahl begleiten, vermitteln mehr und tiefer gehende Reflektionen, wenngleich sie dem Gegenstand entsprechend im Bild ihren Mittelpunkt haben. Neben der sorgfältigen Bildauswahl ist die Struktur von »Rise and Fall of Apartheid« gut gewählt. Die Unterteilung in fünf Dekaden orientiert sich an den Meilensteinen des Widerstands. Die Unterkapitel greifen zentrale Elemente des politischen und kulturellen Lebens heraus. Inserts, die bestimmte fotografische und künstlerische Arbeiten hervorheben, erweitern die Perspektiven.

Was aber sehen wir? Wir sehen die Gewalttätigkeit der Apartheid. Wir sehen, wie Menschen unter diesen Bedingungen leben. Wir können sehen, wie sich Fotografie unter dem Eindruck der Apartheid entwickelt und positioniert. Und wir können sehen, wie Fotografen dichter und tiefer in den Widerstand eintauchen müssen, um ihn vor die Linse zu bekommen. Dies betrifft nicht nur dem Umstand, dass in den 1980er Jahren Presse und Fotografen bei Polizeiaktionen aus den Townships herausgehalten wurden (Weiße durften die schwarzen, »coloured« oder indischen Wohnbezirke per Gesetz generell nicht betreten), sondern es betrifft auch die Formen des Widerstands selbst. Bis zum Massaker von Sharpeville 1960 war der Widerstand friedlich und inspiriert von Ghandis zivilem Ungehorsam. Mit der Ermordung von 69 Protestierenden durch die Polizei ist ein Wendepunkt eingeleitet: der Widerstand wird militant. Das Polizeimassaker wurde fotografiert, die Bilder finden sich in »Rise and Fall of Apartheid«. Spätestens hier wird klar: es ist brutale und offensichtliche Gewalt, die die weiße Vorherrschaft sichert. Von 1960 an treten die Bilder des eigenständigen kulturellen Lebens nicht-weißer Südafrikaner in den Hintergrund. Die zunehmende rechtliche Verschärfung der schon vor 1948 herrschenden Segregation der Apartheid-Gesetze, politisierten wie sie zugleich die Bevölkerungsmehrheit mehr und mehr beschränkten. Die drakonischen polizeilichen Sondergesetze machten die legale Opposition unmöglich und trieben viel Aktivisten ins Exil. Dieses ist Teil der südafrikanischen Geschichte, fand aber keine Eingang in »Rise and Fall of Apartheid«, das sich auf die Vorgänge im Inneren des Landes fokussiert. 1976 markiert einen weiteren Wendepunkt: der Aufstand von Soweto. Dieser manifestierte, dass die weiße Herrschaft nicht unangefochten war. Von da an gewann die innere und äußere Opposition an Fahrt. Die fotografische Dokumentation, in die politischen Konflikte mittels des Bildes einzugreifen, hatte eine wichtige Funktion. Denn Anti-Apartheid funktionierte nicht nur über die intellektuelle Erkenntnis des Unrechts, sondern auch durch Bilder, die an die Emotionen appellierten. Das Bild im Soweto-Aufstand des erschossenen Hector Pietersen ging um die Welt und stand stellvertretend für alle Greueltaten des Apartheid-Regimes. Dass der Widerstand in Bildern festgehalten wurde, belegte seine Existenz jenseits der Verlautbarungen des »African National Congress«, welcher im Exil die Opposition repräsentierte. Die Fotografien machen auch deutlich, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Mittel zur Verfügung hatten, um ihren Widerstand zum Ausdruck zu bringen. Und dies zeigt zugleich, wie alle Gruppen, die das Apartheid-Regime in weiß, indisch, »coloured« und schwarz unterteilt hatte, am Kampf gegen die weiße Vorherrschaft beteiligt waren. »Rasse«, wie konstruiert auch immer, bestimmte die Lebenswirklichkeit.

Foto von Gille de Vlieg. Särge bei der Massenbeerdigung in KwaThema, Gauteng, am 23. Juli 1985 Foto von Gille de Vlieg. Pauline Moloise ﴾Mutter von Ben Moloise﴿, zwei weitere Frauen und Winnie Madikizela Mandela trauern bei der Gedenkfeier fur Benjamin Moloise, der an diesem Morgen durch den Strang hingerichtet worden war, Khotso House, Johannesburg, 18. Oktober 1985 Foto von Jurgen Schadeberg Die 29 Frauen der ANC Women’s League werden von der Polizei festgenommen, weil sie gegen die Passierschein-Gesetze demonstrieren, nach denen man kein Township ohne Passierschein betreten darf, 26. August 1952 Foto von Alf Khumalo Südafrika geht vor Gericht. Polizei vor dem Justizgebäude. Die ganze Welt sah zu, als in Pretoria, Kapstadt und Maritzburg die drei großen Sabotageprozesse eröffnet wurden. Vor dem Justizpalast während des Rivonia-Prozesses, 1963 Foto von Jürgen Schadeberg 20 Anführer der Missachtungskampagne, die des Verstoßes gegen den „Suppression of Communism Act“ angeklagt sind, vor dem Amtsgericht von Johannesburg, 26. August 1952 Foto von Jodi Bieber. Protest gegen die Ermordung von Chris Hani, 1993

Die Auseinandersetzungen um die Veränderung in Südafrika erreichten Mitte der 1980er einen Höhepunkt, als der ANC aufrief, Südafrika unregierbar zu machen. Streiks, Massenkundgebungen und militante Auseinandersetzungen mit der Polizei waren an der Tagesordnung, der Krieg mit Angola, Protest und militante Aktionen strapazierten die Kräfte des Regimes. Zugleich drohten rechtsradikale Weiße das Land in einen Bürgerkrieg zu stürzen. Der Beginn des Wandels wurde durch die Entlassung Nelson Mandelas aus dem Gefängnis, der Aufhebung des Verbots des ANC und der »Kommunistischen Partei« 1990 begründet. Trotz der Verhandlungen zwischen Nelson Mandela, dem ANC und der »National Party« war die Gewalt nicht beendet, im Gegenteil: Die Auseinandersetzungen um die politische Macht in den Townships zwischen dem ANC und der vom Apartheid-Regime beförderten »Inkatha Freedom Party« forderten tausende von Toten. Diese kurzen grausamen Jahre der Transition drohen vom Mythos einer friedlichen Revolution überblendet zu werden.

»Rise and Fall of Apartheid« geht diesem Mythos nicht auf den Leim.

Denn das Erbe der Apartheid wiegt immer noch schwer. Im Hinblick auf die Ausstände der ausgehandelten Revolution von 1994 beschließt der die Ikonographie und Verdinglichung der Bilder des Widerstands kritisierende Artikel von Khwezi Gule mit allem Recht den voluminösen, beachtlichen und ausgezeichneten Band.

Okwui Enwezor, Rory Bester (Hrsg.): Rise and Fall of Apartheid. Photography and the Bureaucracy of Everyday Life (in englischer Sprache), New York, München, London 2013 (Prestel), geb., Leinen mit SU, 544 Seiten, 90 farbige Abb., 410 s/w Abb., ISBN 978–3–7913–5280–0, € 59,00

