Devi Dumbadze/ Christoph Hesse (Hg.) »Unreglementierte Erfahrung«

Erfahrung, deren Möglichkeit von jeher mit der Dialektik der Aufklärung zutiefst sich verflochten zeigte, weiß sowohl um den utopischen Gehalt, der sich in ihr anmeldet, als auch um die gesellschaftliche Zurichtung, die ihr widerfährt. Dass sie ihre Kraft letztlich nur aus dem zu gewinnen vermag, über das sie hinauszugehen trachtet, deutet den evidenten Widerspruch in ihrem Begriff an, so wie dieser auch und gerade in der kritischen Theorie Theodor W. Adornos einer der ambivalentesten sein dürfte. Auch dadurch nicht minder einer näheren Bestimmung zunächst verschlossen zeigt sich der Begriff der unreglementierten Erfahrung, der, wie die Herausgeber des gleichnamigen Sammelbandes in ihrer Einleitung schreiben, bei Adorno »einen zentralen, wenngleich nie ausdrücklich bestimmten Platz einnimmt.« (S. 11) Den Begriff einem Versuch der Konkretisierung zu unterziehen, ihn damit auch gegen eine allzu subjektiv-individualistische Engführung in vorhandener Literatur zu Adorno zu behaupten und auf sein emanzipatives Moment zu verweisen, ist hier das weitgefasste Anliegen.

Ersteres gelingt im Großteil der Beiträge insofern, als sie die nähere Bestimmung, wie sie geleistet werden möchte, nicht hermetisch-ontologisch verfolgen, sondern mit dem Begriff so verfahren, wie er vielleicht allein sich kristallisieren kann: durch konstellatives Denken. Denn weder ist der Begriff der Erfahrung noch der der unreglementierten zu lösen von solchen wie Freiheit und Mimesis, »Bedingungen der Möglichkeit gelungener Erfahrung« (Braunstein, S. 45), was vielleicht erklären mag, weshalb keiner der Texte sich dem Begriff als solchem widmet, sondern immer als in Verhältnis zu anderen stehend verhandelt wird. Zugleich ist aber die Schwierigkeit, unreglementierte Erfahrung zu bestimmen, selbst Ausdruck des prekären Status, der ihr realgesellschaftlich zukommt und nicht zu trennen ist von seiner begrifflichen Reflexion: »Was unreglementierte Erfahrung sei, hat man vielleicht selbst schon erfahren. In Begriffe fassen kann man es darum noch nicht.« (Hesse, S. 228) Wie ihre Reflexion daher auch notwendig brüchig und kontingent geraten, sich einer verabsolutierenden Systematisierung und Schematisierung versperren muss, so darf auch die thematische Breite der Beiträge nicht verwundern, die von Erkenntniskritik über Religionsphilosophie, Kritik der politischen Ökonomie bis hin zu ästhetischer Theorie reichen. Wäre ihnen jedoch ein gemeinsames Theorem zu entnehmen, dann jenes der Dialektik von Subjekt und Objekt, die sich an (unreglementierter) Erfahrung immer wieder zeitigt.

Erfahrung ist notwendig an das Individuum, subjektives Bewusstsein gebunden, die »sich sowenig aus sich selbst speisen kann, wie Sprache eine ontologische Dignität unabhängig von den Individuen für sich beanspruchen kann«, gleichwie Erfahrung überhaupt Instanz ist, an der das Individuum erfahren könnte, was sein Begriff verspricht: »Sie ist es, die Individuen erst individuiert: das Jeweilige des jeweiligen Einzelnen; niemand kann für sich erfahren lassen.« (Braunstein, S. 35 und 33). Darauf, dass Erfahrung nicht lediglich als geistige, wie sie Braunstein in seinem Beitrag vornehmlich fokussiert, vorzustellen sei, sondern immer auch an den Leib des Individuums gebunden bleibt, weist Scheit hin. Mögen diese subjektiv-leiblichen Bedingungen auch beinahe banal erscheinen, so ist es implizite Intention aller Beiträge, diese nicht subjektivistisch zu verkürzen. Denn gerade indem das Subjekt »den Vorrang des Objekts recht eigentlich zuläßt, erfährt das Subjekt überhaupt erst seine reale Ohnmacht, und nur durch diese Erfahrung hindurch vermag es seiner mächtig zu bleiben« (Scheit, S. 24). Der Vorrang des Objekts gilt für Erfahrung vor allem, weil sie ohne Objekt schlichtweg nicht zu denken ist, gleichwohl es sich dem Subjekt immer schon verbunden zeigt, insofern es bereits selbst »als lebendige Natur den Keim der Subjektivität enthält.« (Dumbadze, S. 89) Hinsichtlich dieser Dialektik von Subjekt und Objekt versäumen die einzelnen Texte jedoch leider den in der Einleitung angedeuteten Vorwurf einer individualistischen Lesart des Begriffs zu explizieren, da auf Literatur, die jener Vorwurf treffen soll, kaum rekurriert wird.

Betont wird hingegen vielfach das emanzipative Moment, das unreglementierter Erfahrung innewohnt. Dergestalt erscheint auch das kindliche Vermögen, Aufmerksamkeit »den einfachsten Dingen entgegenzubringen (…), um sich von etwas in Staunen versetzen zu lassen, was sie unwillkürlich interessiert und dabei kein identisches Objekt sein muß« (Dumbadze/Hesse, S. 10), als ein Platzhalter ihres Vorscheins, wie unreglementierte Erfahrung, regt sie sich vor diesen »vermeintlich einfachsten Dinge(n)«, das »flüchtige Zeichen der versöhnten Gesellschaft« (Dumbadze, S. 87) abzugeben vermag. Würde die Möglichkeit solcher Erfahrung sich gesellschaftlich verwirklichen, so löste sich auch, was als Utopie in ihrem Begriff schon angelegt ist: der Widerspruch von Subjekt und Objekt.

Zuvor bleibt die begriffliche Reflexion unreglementierter Erfahrung jedoch eine solche die die gesellschaftlichen und historischen Bedingungen ihrer Unmöglichkeit zu reflektieren hat. Dass die Beiträge dazu nicht immerzu imstande sind, hängt zuvorderst damit zusammen, dass stellenweise der Begriff der Erfahrung, welcher bestimmt werden soll, bereits als ein bereits bestimmter vorausgesetzt wird, oder dieser vereinzelt, wie es sich in Lehmanns Text zu Luigi Nono zeigt, völlig ausgeblendet, ihm ein Äußerliches bleibt – mögen diese Aspekte auch wenig über die sonstigen Qualitäten dieser Beiträge verraten.

Devi Dumbadze/Christoph Hesse (Hg.): Unreglementierte Erfahrung. ça-ira Verlag, Freiburg 2015, 290 S., €20.