Eva-Maria Ziege »Antisemitismus und Gesellschaftsth.«

Die Frankfurter Schule im amerikanischen Exil

Das Buch von Eva-Maria Ziege war längst überfällig. Die Soziologin, die 2002 mit einer Dissertation über den völkischen Antisemitismus versuchte, an Shulamit Volkos Theorem vom Antisemitismus als »kulturellem Code« anzuknüpfen, legt mit »Antisemitismus und Gesellschaftstheorie« nun eine detaillierte Studie über die Entstehungsgeschichte der Antisemitismus-Forschung des 1933 aus Deutschland geflohenen Institut für Sozialforschung (IfS) vor.

Neben der inhaltlichen Entwicklung der ehemaligen Frankfurter – ein Prozess, in dem sich der Fokus einer vom Klassenantagonismus geprägten Gesellschaftstheorie auf die neue Barbarei des Antisemitismus und der Vernichtungslager verschiebt –, geht Ziege die exilierten Gesellschaftstheoretiker aus Frankfurt unter organisationssoziologischen Gesichtspunkten an. Dies soll zum Einen aufzeigen, wie es Horkheimer, Adorno, Löwenthal, Pollock, Marcuse und den anderen Kritischen Theoretikern des IfS gelang, als Flüchtlinge ihr kulturell-biographisches Bündel – als Juden, Bürger und Sozialisten – in finanzielle Mittel transformierten, indem sie Geldgeber für empirische Forschungen fanden, die genau diese Trias unterstützen. Zum Anderen erhellt Ziege den Begriff der Frankfurter Schule, seitens einer ’orthodoxen’ Kritischen Theorie nach Adorno und Horkheimer eher missliebig beäugt wird. Aber unter gewissen Aspekten macht es Sinn, von einer Frankfurter Schule zu sprechen, waren ja formale Voraussetzungen einer theoretischen Schulbildung gegeben: sie waren als Grupe institutionalisiert und hatten in Horkheimer eine gewisse Leitungsperson. Sie standen in Opposition zu Ansichten der zeitgenössischen scientific community, waren theoretisch relativ isoliert, suchten aber eine Kompensation durch Kontakte zu ihren (Fach‑)KollegInnen. Und schließlich umfasste die Frankfurter Schule den Minimalzyklus einer Schule: drei Generationen von Gelehrten.

Wichtiger noch als solche begrifflichen Differenzierungsversuche, ist die Darstellung des Enstehungsrahmens und der –bedingungen der Antisemitismusforschungen des IfS. Subjektiv war der Gegenstand nicht nur angeregt durch die Vertreibung aus Deutschland, sondern auch durch die alltägliche Erfahrung des us-amerikanischen Antisemitismus. Objektive Momente, die dazu beitrugen, waren die pro-deutschen und isolationistischen Bewegungen (Silver-Shirts, America First, etc.) in den USA, die eine Gefahr für die New Deal-Politik des linksoffenen Demokraten Franklin D. Rosevelts darstellten, der als Präsident erstmals die Reihen seiner Beratungsstäbe für amerikanische Juden aus den Spitzen der Gesellschaft öffnete.

Durch die Kooperation des durch die linke Arbeiterbewegung gebildeten Jewish Labor Committee und dem amerikanisch-assimilatorischen American Jewish Congress gelingt es dem IfS eine Mittelpostition zwischen diesen politisch unterschiedlichen Organisationen einzunehmen, die auch zwei völlig verschiedene Segmente des amerikanischen Judentums repräsentierten. Sowohl das Jewish Labor Committee als auch der American Jewish Congress konnten für die »Studies in Prejudice« zu einem fruchtbaren Joint Venture bewegt werden.

Zieges Untersuchung ist ungemein lesenswert und flüssig lesbar. Das Kapitel über die Enstehung der »Dialektik der Aufklärung« beginnt mit einer starken quasi-philologischen Einleitung und einem kontextualisierenden Mittelteil, der die theoretische Umgebung des Textes ins Verhältnis setzt, wird aber mit dem weiteren Fortgang schwächer. Soll heissen: Ziege reproduziert den Stoff – Enstehung und theoretischen Hintergrund (Marx, Freud) zwar korrekt, kann aber die theoretische Bedeutung und den grundlegenden Wechsel einer kritischen Gesellschaftstheorie nicht begreifbar machen. Das mag daran liegen, dass Ziege sich ihr theoretisches Instrumentarium von Pierre Bourdieu und Niklas Luhmann borgt, bei denen jede Spur eines emphatischen, sich aus der Real‑ und Geistesgeschichte entwickelten Begriff von Wahrheit oder Kritik – beides auf das vernünftige Leben zielend und beides grundlegend für Kritische Theorie – getilgt ist.

Dennoch: Wer nicht stur der immanenten Interpretation folgt, erhält mit »Antisemitismus und Gesellschaftstheorie« eine sehr solide und verständige Darstellung der in den USA angefertigten kritisch-theoretischen Studien über Judenhass und Ressentiment. Deren Ergebnisse liefern das fundamentum in re von Philip Roths autobiographisch gefärbtem Roman »Plot Against America«, in dem das Szenario der Präsidentschaft des Antisemiten und Hitler-Freundes Charles Lindbergh perhorrsziert wird. Eine Schreckensherrschaft vor der die USA verschont geblieben sind. Ziege macht, im Rekurs auf eine grosse Zahl einschlägiger Forschungsarbeiten aber deutlich, dass das »Land of the Free« keineswegs frei von der Gefahr eines amerikanisch gefärbten Nationalsozialismus war.

Eva-Maria Ziege: Antisemitismus und Gesellschaftstheorie. Die Frankfurter Schule im amerikanischen Exil, Frankfurt/M. 2009 (Suhrkamp), stw 1913, Broschur, 346 S., 13,00 Euro.

Anmerkungen