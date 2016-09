Gideon Böss »Die Nachhaltigen«

Gideon Böss hat ein dickes Buch über Linke geschrieben, obwohl er sie nicht ausstehen kann. Das hätte klappen können, denn anderen Liberalen vor ihm ist mit solchen Abrechnungen schon Großartiges gelungen. Doch was Böss’ Roman »Die Nachhaltigen« etwa von Matthias Horx’ »Aufstand im Schlaraffenland« unterscheidet, ist, dass Böss sich für seinen Gegenstand eigentlich kein Stück interessiert.

Seine Klischeefiguren sind einzig aus dem gestrickt, was man so aus der Ferne von der Szene mitbekommt. Ein bisschen überdrehter als in Wirklichkeit vielleicht, dafür aber auch noch blasser. Nie liegt der Finger an einer Stelle, an der es wirklich weh täte. Dafür müsste man nicht nur wissen, wovon man spricht, sondern auch erzählerisch müsste man dichter ran an den Feind. Böss macht es sich zu leicht, wenn all seine Charaktere sich wie folgt beschreiben lassen: nicht ganz helle, unerträglich selbstgerecht und ohne Geld. Denn als wäre damit irgendwas gesagt, ist das Elend die Haupteigenschaft des Feindbildes. Ein ganzes Kapitel wird von diversen Variationen des Witzes getragen, dass ein Szenetheater kein eigenes Klo hat und seinen Besuch ins Reisebüro nebenan schickt.

Um dieses Theater kreist dann übrigens auch die Handlung: Beim Casting für ein Stück wird einem dunkelhäutigen Schauspieler die Rolle Hitlers verwehrt, woraufhin das Haus von ProstlerInnen belagert wird. Und das wäre ja auch tatsächlich ein bisschen lustig, stünde hier das ideologische Problem selbst im Mittelpunkt und nicht die Ha-Ha-Blödheit derer, die es haben. Wahrscheinlich liegt hier eine grundsätzliche Tragik des Liberalismus: Beim Gezänk mit der Linken, wer die richtigere Analyse des falschen Staats hinlegen könne, nicht mehr auffahren zu können als das Gekeife nach links.

Matthias Horx wusste das Ende der 80er besser, als er sich selbst gerade aus der Szene gelöst hatte und drei Bücher darüber schrieb. In »Aufstand im Schlaraffenland« rechnet er mit seinen Ex-GenossInnen ab. Er macht sich lustig über Menschen, die geradezu gespenstisch an ihre heutigen Nachkommen erinnern, von denen auch Böss berichten will. Nur erzählt Horx die ganze Geschichte: Dass zum Beispiel überdrehte antiautoritär erzogene Kinder auch deshalb einen an der Klatsche hatten, weil regelmäßig Cops im Kampfanzug die Türen ihrer besetzen Wohnungen eingetreten haben. Die Linke mag hier und da bekloppt sein – die Gesellschaft, die sie hervorbringt, darum aber nicht weniger.

»Aufstand im Schlaraffenland« weiß etwas über die Szene und über ihre innere Verschiedenheit: Wie die ergebnisoffenen Experimente der so genannten 68er auch scheitern durften. Und wie ausgerechnet die verheerendsten Fehler dann die Ideologie der 70er begründeten. Weil Horx gerade anfing, »Zukunftsforscher« zu werden, hat er auch noch schnell und treffend prognostiziert, dass in den 90er auch der letzte Sinn aus der Veranstaltung weichen würde.

Warum es diese Subkultur dann aber heute – 30 Jahre später – immer noch gibt, darüber hätte man ein wichtiges Buch schreiben können. Aber dafür muss man mit den Menschen sprechen und neben Hohn und Spott über ihre finanzielle Situation wenigstens auch eine Idee dafür entwickeln, was diese tragischen Hauptfiguren umtreibt.

Sowas hat Böss nicht – weder die Idee noch die tragische Hauptfigur. Er hat nur Bastian, einen Menschen ohne Eigenschaften. Dessen Funktion in der Geschichte ist es, dem gesunden Menschenverstand eine Stimme zu geben. »Hä?« zu sagen, wenn ein Linker völlig irren Scheiß von sich gibt: »2001, das Jahr, in dem mehr Leute auf den Autobahnen ums Leben kamen als im World Trade Center«, oder so ähnlich. Böss braucht Bastian nur deshalb, weil er seiner eigenen Schwarz-Weiß-Malerei offenbar nicht zutraut, deutlich genug zu sein.

Wobei, ganz darauf beschränkt bleibt es nicht. Bastian verliebt sich nämlich auch noch in eine Lena, deren Charakterisierung sich über die ersten hundert Seiten auf die Frage beschränkt, welcher Typ Mann sie attraktiv findet. Später im Buch wird sie sagen, dass es ihr nicht gefalle, Spielball zweier Männer zu sein – und auch das soll wohl ein Witz sein.

»Die Nachhaltigen« ist ein schmerzhaftes Buch, in dem nichts steht, was man nicht schon weiß: Dass nämlich hiesige Liberale erstens Linke nicht leiden können, zweitens aber auch nicht so ganz genau wissen, warum das so ist. Für LeserInnnen und für Bastian bleibt der kurze Flirt mit Szene und Lena jedenfalls belanglose Episode einer größeren Geschichte, über die vielleicht mehr – in jedem Fall aber anderes – zu sagen gewesen wäre. 15 Euro, die man sich getrost sparen kann. Den Horx gibt’s antiquarisch für Cent-Beträge.

Gideon Böss: Die Nachhaltigen. Eichborn Verlag, 2014. 304 Seiten. 14,99 €/Matthias Horx: Aufstand im Schlaraffenland. Selbsterkenntnisse einer rebellischen Generation. Goldmann Verlag, 1991. 2015 Seiten.