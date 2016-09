Simon Hanselmann »Hexe Total«

Eine kleine Warnung vorweg: Wer die Vorstellung einer sprechenden Katze namens Mogg, die einer gelangweilten grünhäutigen Hexe namens Megg einen »Rimjob« verpasst, für irgendwie verstörend hält, der denke sich jetzt noch dazu, dass diese Hexe sich währenddessen Disney-Bilderbücher anschaut – mit Prinzessinnen und so. Mogg, die Katze, verjagt einige Strips später eine Gruppe gewaltbereiter Jocks mit den Worten: »Ich werd sie kratzen! Und ich habe Dreck und Kacke unter meinen Krallen. Und dann haben sie Dreck und Kacke unter der Haut.« Die Jocks waren eigentlich hinter Werwolf Jones her. Sie fanden es nicht gut, dass er sich auf einer Party den Videospiel-Controller des Gastgebers anal einführte und danach mit dem gesamten Alkohol von dannen zog.

Simon Hanselmanns Comics über Megg, Mogg und Eule, die in der tiefsten Vorstadttristesse zwischen Drogen, Depressionen und ein bisschen schmuddeligem Sex vor sich hin leben, sind im Internet schon recht lange bekannt und genießen das, was man in Ermangelung besserer Worte wohl Kultstatus nennen muss. Jetzt ist beim avant-Verlag unter dem Titel »Hexe Total« erstmals eine Auswahl auf Deutsch erschienen, die sehr gut die verschiedenen Facetten der Strips zur Geltung bringt.

Dabei passiert eigentlich nicht viel in den lose zusammenhängenden Geschichten: Megg, Mogg und Eule bewohnen gemeinsam ein Haus, in dem sie, wenn sie nicht gerade kiffend vor dem Fernseher sitzen oder die Küche verdrecken, sich zur Belustigung mehr oder weniger furchtbare Dinge antun. Das Muster funktioniert ungefähr so: Mogg defäkiert in Eules Spaghetti, Eule haut ihm danach den Teller ins Gesicht. Als Eule einmal durch einen Stein ausgeknockt wird, bringen ihn die anderen nicht etwa ins Krankenhaus, sondern setzen ihn lieber nackt in einen Einkaufswagen und lassen den Bewusstlosen in den Drive-In rollen. Versucht einer, sein Leben zu ändern, kann er sicher sein, keine Unterstützung dafür zu finden. Es ist eine Art von gewöhnlicher Grausamkeit, die sich durch die Geschichten zieht. Die ist aber nie Selbstzweck. Es wird zu jeder Zeit deutlich, dass es sich bei den schrägen Charakteren um Typen handelt, die dabei sind, den täglichen Kampf bald endgültig zu verlieren. Dieser Eindruck wird auch von den Zeichnungen unterstützt, die, bis auf wenige Ausnahmen, in blassen Farben gehalten sind und trotz erkennbarem Blick für Strukturen und Details immer ein bisschen hingekritzelt wirken. Hanselmann gelingt es, hinter den Scherzen die dumpfe Langeweile greifbar zu machen und lässt in den trägen, irgendwie lustlosen Lachern den Alltag von Individuen aufscheinen, die schon lange nicht mehr wissen, was noch kommen soll. Stimmungsmäßig irgendwo zwischen Panikattacken und drogeninduzierter Abstumpfung pendelnd, steuern sie ziellos durch unbewohnbare Räume und machen sich gegenseitig ein bisschen fertig.

Die Versuchung ist wahrscheinlich groß, hier die Parallele zur Biographie des Autors zu suchen, der selbst lange Zeit einen ähnlichen Lifestyle pflegte: Hanselmann stammt aus Lanceston in Tasmanien, nach eigenen Angaben »a real shit hole«, wo er mit seiner heroinsüchtigen Mutter aufwuchs, bis er die Schule schmiss und nach Australien übersiedelte. In Interviews spricht er gern über Cross-Dressing, seine Depressionen und seine tollen langen Beine. Jahrelang hat er seine Comics selbst herausgebracht, mittlerweile erscheinen sie bei »Vice«, jenem Magazin, das bekannt dafür ist, schulterzuckend das Nebeneinander von Brisanz und Trash zu bewerkstelligen. Übersetzungen sind in allen möglichen Sprachen erhältlich. Social Media sei Dank.

Dabei haben die Comics in »Hexe Total« von Anfang an eine wirklich finstere Ebene, die es unmöglich macht, den Kifferhumor unschuldig zu konsumieren. Einer bunten Drogenvision, in der Mogg auf einem fliegenden Penis einen Wasserfall hinabreitet, um im Anschluss daran Wu-Tang-Clan-Lyrics zu rezitieren (die CD wurde ihm in seinen aufklappbaren Kopf geschoben), folgt ein paar Seiten später ein Strip mit dem Titel »Megg’s Depression«: Sieben Panels lang sieht man nur ihr ausdrucksloses Gesicht, das an die Decke starrt. Dann erscheinen an den Wänden des Zimmers drei riesige Zerrbilder ihrer selbst, aus deren Mündern eine schwarze Flüssigkeit läuft, die schließlich den ganzen Raum füllt.

Und so stellt sich nach der Lektüre des gesamten Bands die Frage: Soll ich lachen? Was an Humor übrigbleibt, liegt ohnehin meist so weit jenseits der Grenzen des guten Geschmacks, dass ein Rest von Schuldgefühl bei der Lektüre unabdingbar zurückbleibt. Es sind einfach zu viele Penisse, zu viele Fäkalien im falschen Kontext. Die Comics gehen immer ein bisschen zu weit, zielen dabei aber weder auf den billigen Lacher, noch auf eine Form von Schockästhetik, die ihre Drastik effektvoll ausstellt: Das Furchtbare passiert meistens so nebenbei, während man gerade im Wohnzimmer abhängt oder auf einer schlechten Party festsitzt. Darin liegt wohl die Wahrheit dieser Geschichten.

Simon Hanselmann: Hexe Total, avant-Verlag, 176 Seiten, Softcover, 24,95 €