Werner Scholem – das Leben eines jüdischen Kommunisten

Zwei neue Biografien schicken sich an, das Leben des jüdischen Kommunisten, Reichtagsabgeordneten und KZ-Häftlings Werner Scholem auszuleuchten. Beide heben in aus dem Erinnerungskanon als Bruder Gershom Scholems hinaus und würdigen ihn in seiner eigenständigen politischen und Lebensleistung.



»Wir [die jüdischen Intellektuellen] gaben ihnen [den Arbeiterparteien] die geistige Führung, die selbst zu erwerben der Machtstaat sie hinderte, sie verbürgten uns die Sicherheit unseres Lebens und die Grundlagen unserer Arbeit als Juden.«

Innerhalb eines Jahres wurde Werner Scholem durch zwei Biographien aus dem Schatten seines Bruders Gerhard/Gershom heraus geholt. Diese Aufmerksamkeit wird historischen Persönlichkeiten nicht häufig zuteil, gerade wenn es sich um Vergessene der Geschichte handelt. Bei Werner Scholem handelt es sich um einen solchen Vergessenen, einen Juden, Kommunisten, Abtrünnigen aus Partei und Ausgestoßenen aus dem Elternhaus, einen, der nicht dazugehörte, nicht mitmachte. – weder in der Herkunftsfamilie noch in der Wahlverwandtschaft mit den Kommunisten.

Geboren am 29. Dezember 1895, war Werner der dritte Sohn eines Berliner Druckereibesitzers und der zwei Jahre ältere Bruder von Gerhard/Gershom Scholem. Der Vater war ein jüdischer Patriarch, die Mutter eine Mamme, die bei allen familiären Schwierigkeiten den Kontakt zu Werner hielt und sich zunehmende Freiräume verschaffte. Das Milieu war deutsch-jüdisch, der Schabbat und die Feiertage wurden begangen, für sich lehnte man Taufe und gemischte Ehen ab. Mit dem Vater lag Werner schon früh in Konflikt, weil er sich nach einer Stippvisite beim zionistischen Jugendbund »Jung-Juda« der sozialistischen Arbeiterjugend anschloss. Die Arbeiterbewegung, genauer: ihre Partei, sollte seine Heimat werden. Mit diesem Schritt entfloh Scholem der Enge des Elternhauses, der »Kindheit um 1900« (Walter Benjamin) im bürgerlich-jüdischen Berlin. In Hannover wurde der renitente Sohn zur Schule geschickt; mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges meldete er sich zur Front – zum einen, weil er damit rechnete sowieso eingezogen zu werden und zum anderen, weil der schlechte Schüler auf diese Weise sein Notabitur unter vereinfachten Bedingungen ablegen konnte. 1916 wurde Werner wegen Majestätsbeleidigung verhaftet. Scholem registrierte die chauvinistische und antisemitische Einstellung unter seinen Kriegskameraden, belegte sie daraufhin mit dem französischen Schimpfwort der »boches« und fragte sich: »Bin ich Proletarier?« Von seiner Klassenherkunft sicherlich nicht, von seiner intellektuellen Stellung innerhalb der Arbeiterbewegung war Scholem es ebenfalls nicht. Er gab sich die Antwort selbst: »Mich kümmert nur die Partei!« Er zeigte sich angewidert vom Hurra-Patriotismus der SPD und begeistert von Liebknechts antimilitaristischem Kurs. Scholem trat von der SPD, der er sich noch vor dem Krieg in Hannover angeschlossen hatte, über die USPD zur KPD über. Innerhalb von nur vier Jahren stieg er in der Parteihierarchie zum reichsweiten Organisationsleiter auf und stellte mit Ruth Fischer und Arkadi Maslow das linksradikale Führungstriumvirat der KPD. 1917 hatte Scholem die Hannoveraner Kontoristin Emmy Wiechelt, die er schon aus der Arbeiterjugend kannte, geheiratet. Die Verehelichung mit einer Nichtjüdin markierte den endgültigen Bruch mit dem Vater, der Werner innerhalb der Familie bannte und den Kontakt mit ihm untersagen wollte. Die Mutter und der jüngere Bruder Gerhard, der sich nach seiner Auswanderung ins damalige Palästina Gershom nannte, hielten dennoch weiterhin Briefkontakt. Vater und Sohn aber söhnten sich nie aus, Werners Vater starb 1925.

Doch Brüche sind eines der Kennzeichen Werner Scholems Leben – als persönlich-familiärer und als politischer Bruch, aber auch gesellschaftsgeschichtliche Umbrüche und Zusammenbrüche: der Erste Weltkrieg lässt die bürgerliche Welt des »langen 19. Jahrhunderts« zusammenstürzen, die Weimarer Republik liegt nach wenigen Jahren in Trümmern, die Katastrophe, die dem »short 20th century« ihr Mal einbrennt, überlebt Scholem nicht. Alle Phasen seines Lebens sind eng mit dem Kampf um die Emanzipation von der Ausbeutung und Unterdrückung der (spät)bürgerlich-kapitalistischen Welt verbunden.

Schärfe und Witz, aber auch Bitterkeit und Verdruss drücken sich in seiner Wendung zur strikten Partei-Arbeit aus: vom Volk erwartet er nicht viel. Als Abgeordneter des Preußischen Landtages wird er antisemitisch angegriffen – er kontert gegen die »Kälberfressen«, die ihn anblöken.

Aus der Führung der KPD wird Scholem wie auch Fischer und Maslow im Zuge der Stalinisierung schnell herausgedrängt. Die Bolschewisierung der KPD hatten die Linksradikalen vorangetrieben, Revolutionshoffnung und kommunistischer Eifer trugen ihre Arbeit voran. Im Kampf Stalins gegen Trotzki werden die jungen – und jüdischen! – Linken von der Parteispitze abgesetzt, Scholem 1926 aus der KPD ausgeschlossen. Zwei Jahre später scheidet er auch aus dem Landtag aus und beginnt in Berlin ein juristisches Studium. Werner und Emmy bleiben aber ihrer Wahlheimat, dem kommunistischen Milieu, verbunden. Das Ende Werners politischer Laufbahn aber war endgültig, die Partei zog eine deutliche Trennung zwischen Scholem und sich: er galt als Renegat und ›verbürgerlichtes Element‹.

Nach dem Reichstagsbrand wurde Werner Scholem für eine Woche verhaftet, nach der Verabschiedung des »Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« verlor er zum 31. August des Jahres seine Stellung als Rechtsreferendar. Kurz vor seiner Ausreise wurde Scholem am 22. April 1933 von der Polizei verhaftet. Eine Odyssee durch die deutschen Konzentrationslager begann. Seine Familie löste sich auf, Emmy und ihren gemeinsamen Kindern gelang via Prag die Flucht nach England. Werner blieb in Haft. Von Spandau und dem Polizeigefängnis Alexanderplatz nach Moabit; von dort nach seinem Freispruch(!) durch den Volksgerichtshof 1935 nach Plötzensee in ›Schutzhaft‹, ins KZ Columbiahaus, von dort ins KZ Lichtenburg und zum Ende nach Dachau, dem ältesten Konzentrationslager.

Scholem wurde nochmals überstellt, nach Buchenwald bei Weimar. Dort wurde Werner Scholem im berüchtigten Steinbruch von dem für seine Brutalität unter den Häftlingen verrufenen SS-Hauptscharführer Johannes Blank am 17. Juli 1940 erschossen. Er starb als Jude und Kommunist. A: an seiner Häftlingskleidung prangte der sechseckige Stern aus einem gelben und einem roten Winkel. Wenig mehr designierte ihm zum Opfer der Nationalsozialisten, die Werner Scholem verhöhnten, als sie einen Wachsabdruck seines Gesichts auf der Ausstellung »Der ewige Jude« 1937 in München zur Schau stellten.

Beide Biographien Werner Scholems sind für sich gelungene historiographische Arbeiten, reich an Quellen und – das ist löblich – sehr lesenswert geschrieben. Ihre Perspektiven driften auseinander, daher ergänzen sie sich: der politische und der kulturgeschichtliche Blickwinkel komplettieren das Bild Werner Scholems, das aus den vielschichtigen Quellen gezeichnet werden kann.

Was die gegenwärtige Attraktion Scholems ausmachen könnte, ist nicht nur, dass seine Biographie, wie auch die anderer politisch und gesellschaftlich fortschrittlich wirkender Intellektueller, Reflektionen auf das »kurze 20. Jahrhundert«, das wir gerade hinter uns gelassen haben, ermöglicht. Darüber hinaus weist das übergreifende Interesse an Werner Scholems Leben auf etwas Weiteres: das Bedürfnis einer linkspolitischen Traditionsbildung, die durch den Nationalsozialismus zerstört und die »kalten« Jahre der Blockkonfrontation verdeckt worden ist. Die Hoffnung, die Toten zu erwecken, ist in Walter Benjamins Beschreibung des »Engels der Geschichte« von Klee apodiktisch festgehalten. Solange die noch nicht emanzipierte Menschheit ihre Welt kontinuierlich zertrümmert, ist weder die Hoffnung auf Versöhnung durch Befreiung Benjamins abgegolten noch Scholems Revolutionshoffnung.

Mirjam Zadoff: Der rote Hiob. Das Leben des Werner Scholem, München 2014, 384 Seiten, geb., €24,90, ISBN 978–3–446–24622–5

Ralf Hoffrogge: Werner Scholem. Eine politische Biografie (1895–1940), Konstanz 2014, geb., 496 Seiten, €24,99, ISBN 9783867645058

Anmerkungen