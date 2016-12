Antitainment »Ich kannte die, da waren die noch real!«

Vor einigen Jahren waren Escapado und Antitainment im Hamburger Hafenklang live zu sehen. Escapado mit angegelten Scheitelfrisuren und gequälten Gesichtern. Professionell schauspielerten sich die Musiker durch ihr Set. Es sollte nach Weltekel aussehen und nach innerer Zerrissenheit klingen. Zwölf Bier auf die zehn Gebote! Die Klischee-Bibel war auch gefühlte zweihundert Jahre nach der subkulturellen Aufklärung kein Märchenbuch. Hier pulsierte der Gottesdienst noch im Viervierteltakt: einmal auf die Knie gehen, zusammenkauern, Hand vors Gesicht, schreien, herumwälzen, Strophe, Refrain, Bridge, »Lass’ mich hier liegen/eingehüllt in Selbstmitleid/Es ist so leicht zu vergessen, wer man ist/Es ist so leicht zu vergessen, wer man war.« Das schreibt man nicht abends zu haus ins kleine Moleskin-Heft. Das singt man fremden Leuten vor. Als würden sich Lassie und Flipper übers beschädigte Leben unterhalten.

Das Antitainment-Konzert im Anschluss war lächerlich und großartig. Die ganze Inszenierung von Escapado brach von einer Sekunde auf die andere wie eine Scheibe Knäcke: »Ich weiss jetzt auch was Du meintest mit echten Gefühlen. Ich bin grad echt peinlich berührt«. Die musikalischen Ausdrucksformen und Gesten, die Generationen an DIY-Hardcore‑ und Screamo-Bands fleißig einstudiert und bis zum Erbrechen reproduziert haben, werden bei Antitainment zum Humor-Repertoire. Auf einer Metaebene spielen sie der entwicklungsresistenten Subkultur ihre eigene Melodie vor – um mit Borniertheit die Borniertheit zu besiegen, mit Stumpfsinn den Stumpfsinn zu illustrieren. Indem man Moshparts, Breaks und Mitsingteile kurzerhand mit Ansage oder Weckerklingeln einleitet, bringt man das unsinnliche und vorhersehbare des Genres ans Licht und verstört Puristen zusätzlich durch ausgiebigen Synthesizer-Einsatz. Das Vorhaben, Hardcore mittels Hardcore zu verarschen, dreht sich bei Antitainment aber nicht allein um Musik. Auch Selbstverständnis, Zukunftsvorstellungen und Lebenskonzepte der sogenannte Szene werden auf »Ich kannte die, da waren die noch real!« verhandelt. Antitainment kochen die poplinken Debatten der letzten fünfzehn Jahre um Subversionsmythos, Authentizität, Totalität und Kulturindustrie musikalisch aus, ohne aber der langweiligen und schlimmen Versuchung zu erliegen, Theorie zu vertonen.

Mit ihren Texten verfahren sie wie mit der Musik. Sie überzeichnen, was nervt und umschiffen, was nerven könnte: eine Single in geringer Auflage ist kein musikalisches Qualitätsmerkmal, ein Nachmittag im Autonomen Zentrum keine Rebellion und die Eröffnung eines veganen Hot-Dog-Ladens keine Freiheit. So kann man das bloß nicht singen. Niemand mag Klugscheisser. Der Albumtitel »Ich kannte die, da waren die noch real!« weist den besseren Weg: die Texte sind aus der Rauchabzugshaube einer Szenekneipe gekratzt, in der sich allabendlich die gleichen Gespräche und Phrasen verfangen. Über den unausweichlichen Zwang, sich mit dem Kapitalismus zu arrangieren und den vermeidbaren Impuls, das Arrangement als Gegenentwurf zur entfremdeten Lohnarbeit zu verkaufen, lästern Antitainment: »Nehmen wir unser Leben, selber in die Hand! Folgen wir unseren Visionen! Ich dachte dabei an eine Bookingagentur, ne Bar, nen Club, Sitzkissenverkauf, eine vegetarische Imbissbude, nein, Teigtaschen! Wir verkaufen gefüllte Teigtaschen! Damit wir am Ende sagen können: Das haben wir uns alles selber aufgebaut!«

Die Demontage des eigenwilligen Kosmos der Subkultur ist vollbracht. Nur wird es langsam zu monothematisch. Nach vier Alben haben Antitainment wohl alles Notwendige über den Hardcore-Zirkus gesagt, den sie als Themenpark letztlich mehr brauchen als er sie.