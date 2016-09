Feine Sahne Fischfilet »Bleiben oder gehen«

Jetzt habe ich das neue Album »Bleiben oder Gehen« von Feine Sahne Fischfilet erst zweimal komplett durchgehört und bin schon äußerst angetan von der Lebendigkeit, Ehrlichkeit und, was nach dem derzeitigen Sprachgebrauch nicht fehlen darf: der Authentizität. Was können diese Jungs aus Meck Pomm eigentlich nicht?

Spätestens seit dem letzten Album »Scheitern und Verstehen« (Audiolith 2012) ist diese Band auch bei mir angekommen. Als Opener des neuen Albums dient der straighte Punkrocksong »Für diese eine Nacht«, gefolgt von melodiösen, eingängigen Titeln mit intelligenten, kritischen Texten. Der nun schon bekannte FSF-Sound, begleitet von den für die Band typischen Blasinstrumenten. Viele Bands haben das schon versucht, häufig peinlich, manchmal unhörbar, aber hier wirkt das treffsicher platziert und tut der Power kein bißchen weh. Die Jungs haben ihren eigenen Stil gefunden und über die Jahre konsequent weiter entwickelt.

Klar, auch auf diesem Album findet sich musikalisch nichts absolut neues. In mehr als drei Jahrzehnten Punkmusik ist alles schon einmal erfunden, geklaut, recycled oder gecovert worden. Interpretationen von geradlinigem Punkrock, brachialem Hardcore, verspieltem Ska oder gefälligem Stadionrock finden sich ständig bei vielen Bands. Ob der Kopf das immer so innovativ findet? Dem Bauch ist es egal. Zu der Musik möchte man einfach gepflegt abfeiern. Punkrock lebt von Widerspruch und Ambivalenz, bezieht seine Kraft und seinen Mut gerade aus dem Drang nach genau jener Freiheit, die es erlaubt, zu tun worauf man eben Bock hat. Das darf man einfach nicht übermäßig kopflastig betrachten. FSF sind halt nicht Pink Floyd, zum Glück!

Viele der politischen Parolen, die in den Texten auftauchen, begleiten die Szene ebenfalls seit Jahrzehnten. Auch hier werden keine bahnbrechenden Neuigkeiten präsentiert. Dennoch wirkt das Ganze nicht peinlich, wenn man sich stärker mit der Band auseinandersetzt. Sie begleiten den NSU-Prozess, beteiligen sich aktiv an den Gegenprotesten zu den verschiedenen PEGIDA-Ablegern und unterstützen immer wieder die kleinen Jugendzentren in den Provinzen, die von Repressionen durch den Herrschaftsanspruch der Rechtsradikalen besonders betroffen sind. Anerkennung verdient das allemal.

Sind die ersten Titel des Albums eher geprägt von politischen Positionen, Feierlaune, Kumpelei sowie schnellen und eingängigen Melodien, löst sich die unbeschwerte Stimmung mit dem sechsten Titel »Warten auf das Meer« schlagartig in Luft auf. Der mutigste Song des Albums ist so intensiv und von Herzen aufrichtig, dass er innerhalb meiner Plattensammlung seines gleichen sucht, in der Punkrockabteilung sowieso. Schön zu sehen, dass es auch in dieser oft so harten und kompromisslosen Szene erlaubt ist, um nahestehende Menschen zu trauern, den Schmerz des offenbar bevorstehenden Verlustes in seiner Musik zu artikulieren. Hut ab dafür!

Zum Glück lassen einen FSF nach diesem Titel nicht allein, sondern legen sofort den motivierenden und lebensbejahenden Song »Ich glaube Dir« nach. Es folgen noch weitere fünf von den insgesamt zwölf Titeln des Albums mit 44 Minuten Gesamtspieldauer. Darunter mein persönlicher Favorit »Ruhe«. Ein sehr reflektierter Song, der eine kritische Auseinandersetzung mit politischem Aktionismus und der oft damit verbundenen Selbstvergessenheit betreibt. Sinnbildlich die Textzeile »… doch hat es keinen Wert, dass Du so viel machst, wenn Du am Ende nicht mehr lachst…« Ein Dilemma, in dem sich wohl jeder politisch aktive Mensch schon einmal wieder gefunden hat.

Es fühlt sich direkt seltsam an, wie es die Jungs von FSF schaffen, selbst einem gestandenen Old-School-Punk, der oft glaubt schon alles erlebt zu haben, soviel Kraft und Mut zu geben. Diese Band schafft es nicht nur zum dritten Mal in den Verfassungsschutzbericht, sie geht auch direkt ins Herz. Man muss sie einfach lieben, für ihre Mitmenschlichkeit und das Bild von Freundschaft, dass sie nach außen tragen. Manchmal frage ich mich, ob die eigentlich wissen, wie groß sie bereits sind? Es bleibt zu hoffen, dass der wachsende Erfolg, dieser äußerst sympathischen Band nicht irgendwann ihre Überzeugungskraft raubt.

Und noch eine Frage bewegt mich: Haben die Leute von Audiolith einen Magneten in ihrem Hamburger Keller, der immer wieder die besten Bands anzieht? Audiolith und FSF sind das perfekte Team. Losgehen, kaufen und in Endlosschleife hören. Wir sehen uns dann verschwitzt beim gepflegten Abrocken auf einer der Shows.

Unser Gastautor Tino Hünger lebt in Leipzig. Von ihm ist kürzlich der Roman »Wut, Spaß und Tränen« erschienen, der sich um das Leben als junger Ost-Punk in den Jahren 1986 bis 1991 dreht.